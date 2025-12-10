ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

Stefano Bandecchi: Dazi? Non sono il sistema per trattare gli amici

Milano, 10 dic. (askanews) - Imprenditore, politico e sindaco di Terni, fondatore di Unicusano, Stefano Bandecchi esprime la sua opinione su un problema di attualità: i dazi imposti dagli Stati Uniti d'America verso tutta l'Europa e in particolare nei confronti dell'Italia.

"Sicuramente - dice - i dazi ci stanno colpendo e soprattutto a Natale obbligano i cittadini americani a spendere dal 10 al 30% in più sui nostri prodotti; questo ci danneggia, ma la reazione che abbiamo avuto è praticamente zero. Guardiamo a ciò che ha fatto la Cina, ha scelto di mandare i propri prodotti anche in tante altre parti del mondo; noi, oggi, dovremmo orientarci nel dire in maniera molto chiara agli Stati Uniti d'America. questo non è il sistema per trattare gli amici. Ultimamente sono stati fatti troppi errori nei nostri confronti, noi dobbiamo reagire, guardare a mercati diversi, per cercare di compensare ciò che gli Stati Uniti potranno evidentemente in futuro non comprare e riflettere come imporre i nostri dazi italiani e quelli europei agli Stati Uniti".

