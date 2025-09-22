Stato palestinese, voci da Gaza: "Riconoscerlo? Meglio tardi che mai"

Gaza City, 22 set. (askanews) - A Gaza City, i palestinesi salutano con favore il riconoscimento dello Stato palestinese da parte di una decina di paesi, tra cui Francia, Canada e Regno Unito, che formalizzeranno la loro decisione all'Assemblea dell'Onu a New York.

"Questa è una grande decisione, e speriamo che tutti i paesi del mondo riconoscano noi e i nostri diritti di rifugiati", dice un uomo, rimasto ferito in uno degli attacchi israeliani.

"Una decisione corretta che è arrivata in ritardo, ma meglio tardi che mai", sostiene un altro palestinese, auspicando che anche altri paesi seguano l'esempio. Qualcuno però pensa che sia più importante occuparsi prima di fermare le uccisioni nella Striscia di Gaza. "Non mi interessa del riconoscimento della Palestina mentre qui sono ancora in corso uccisioni", sostiene un altro residente di Gaza City.