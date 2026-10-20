Stati generali città intelligenti, consegnati i premi "City Vision"

Padova, 20 ott. (askanews) - "Con la settima edizione degli Stati generali delle città intelligenti, City Vision ha ospitato a Padova oltre 1.500 persone e oltre 200 pubbliche amministrazioni da tutta Italia, dalla Sicilia alla Valle d'Aosta. Abbiamo premiato 7 'Buone pratiche' di trasformazione intelligente, dall'urbanistica alla ridestinazione degli spazi abbandonati, fino al grande tema dell'educazione a un uso consapevole del digitale e del ruolo che le città hanno in questo percorso di sensibilizzazione delle famiglie e dei cittadini più giovani". Lo ha detto Domenico Lanzilotta, direttore di City Vision, a margine degli Stati generali delle città intelligenti, tenutisi a Padova. "E ancora, abbiamo assegnato i premi legati al nostro City Vision Score, la classifica che mette in ordine quasi 8.000 comuni italiani e, anche quest'anno, per il secondo anno consecutivo, al primo posto il Comune di Bologna", ha concluso.