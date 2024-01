Startup al femminile, Ventive lancia il progetto Women in action

Roma, 23 gen. (askanews) - Le startup a conduzione femminile, a livello globale, sono appena il 15% del totale, tasso che in Europa scende al 12%. La situazione è simile in Italia, come mostra il 5° Rapporto nazionale sull'imprenditoria femminile realizzato da Unioncamere: soltanto una giovane impresa su cinque, infatti, è guidata da una donna. Le startup al femminile hanno un valore d'impresa pari a 2 miliardi di euro, vale a dire il 16 per cento del totale; nonostante ciò, esse ricevono mediamente meno fondi rispetto alle analoghe a conduzione maschile.

È anche da questa sfida che nasce la partnership tra Ventive e Lifegate Way, uniti per il progetto Women In Action, un programma di crescita che fornisce alle startup femminili più meritevoli non solo supporto economico, ma anche tutti gli strumenti necessari per avviare un business di successo. Il progetto è dedicato alle startup innovative create da founder donne, alle imprese con una compagine sociale a maggioranza femminile e a team di studentesse e neo-imprenditrici.

Spiega Carolina Grassi - Project Manager di Ventive: "Abbiamo riscontrato che oggi le startup a conduzione femminile sono solo un 15% e se andiamo a guardare i dati in Europa scendiamo al 12%. È per questo motivo che abbiamo deciso in collaborazione con Lifegate Way di creare un percorso di incubazione che fosse rivolto a un pubblico esclusivamente femminile, da questo nasce il progetto Women in Action che ha l'obiettivo di supportare idee imprenditoriali che nascano da una necessità o un'esigenza e soprattutto da una presenza femminile di maggioranza all'interno del team. L'obiettivo è quindi quello di selezionare delle startup di studentesse e imprenditrici che abbiano idee imprenditoriali e che al tempo stesso non sappiamo come strutturarle. Questo darà vita a un percorso di incubazione delle durata di tre mesi dove andremo a supportarle con tutti i partner proprio per dare forma al loro progetto, daremo tutto il supporto di cui necessitano dalla creazione della documentazione alla realizzazione del business, le supporteremo per tutti quelli che sono gli elementi necessari per dare forma a un progetto imprenditoriale. Abbiamo voluto valorizzare l'imprenditoria femminile perché riteniamo che come società di investimenti dobbiamo spingere una forza incredibile che può essere aumentata notevolmente e Women in action nasce con l'obiettivo di farlo e siamo sicuri di trovare delle startup valide".