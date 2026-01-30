Starmer: veri progressi nei rapporti tra Regno Unito e Cina

Pechino, 30 gen. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha parlato di "veri progressi" nelle relazioni tra Regno Unito e Cina, citando in particolare l'esenzione dal visto per i cittadini britannici e la riduzione dei dazi sul whisky.

Starmer ha parlato a Pechino, durante un forum economico, all'indomani dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, sottolineando il valore simbolico e pratico di questi passi nel rilancio dei rapporti bilaterali.

"Ieri abbiamo avuto discussioni molto costruttive e abbiamo fatto veri progressi, perché il Regno Unito ha molto da offrire e ho potuto spiegarlo chiaramente. Grazie a questo dialogo - dice Starmer - abbiamo dimezzato i dazi sul whisky e ottenuto l'esenzione dal visto per i britannici che viaggiano in Cina. Un accesso davvero importante, simbolico di ciò che stiamo facendo con questa relazione".

"Ai miei colleghi cinesi dico: cogliete questa occasione per confrontarvi con la nostra delegazione, perché questo impegno è fondamentale. Credo profondamente - conclude il primo ministro britannico . che più ci impegniamo e ci scambiamo, più sappiamo sfruttare le opportunità - negli affari, nelle arti, nella cultura e in molti altri ambiti - e più rafforziamo la fiducia e il rispetto reciproci, che sono così importanti".