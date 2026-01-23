ULTIME NOTIZIE 23 GENNAIO 2026

Starmer: Trump dovrebbe scusarsi, parole "offensive e inaccettabili"

Milano, 23 gen. (askanews) - Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulle truppe della Nato in Afghanistan sono "offensive e francamente inaccettabili", ha dichiarato oggi il primo ministro britannico Keir Starmer, osservando che il presidente americano dovrebbe scusarsi per quanto detto.

"Vorrei iniziare rendendo omaggio ai 457 membri delle nostre forze armate che hanno perso la vita in Afghanistan", ha detto il Starmer, in un videomessaggio in cui ha chiarito la posizione di Londra in merito alle parole espresse ieri da Trump sul contributo offerto dagli Alleati nel corso della guerra in Afghanistan.

"Non dimenticherò mai il loro coraggio, la loro audacia e il sacrificio che hanno fatto per il loro Paese. Molti sono rimasti feriti, alcuni con ferite che hanno cambiato loro la vita", ha proseguito Starmer.

"Per questo motivo ritengo che le dichiarazioni del presidente Trump siano offensive e, francamente, inaccettabili", ha specificato il leader laburista.

"E non mi sorprende che abbiano causato tanto dolore ai cari di coloro che sono stati uccisi o feriti, e in effetti in tutto il Paese", ha osservato il primo ministro britannico.

ESTERI
1
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi