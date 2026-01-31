Starmer riapre il canale con Pechino, economia e dialogo al centro

Shangai, 31 gen. (askanews) - La visita in Cina del primo ministro britannico Keir Starmer si è chiusa a Shanghai, con un finale tra cultura e giovani. Starmer ha incontrato gli studenti di arti performative in un istituto di design insieme all'attrice britannica Rosamund Pike, poi una passeggiata sul Bund, il lungofiume simbolo della città.

Un epilogo pubblico per un viaggio che segna il ritorno di Londra a Pechino dopo otto anni senza visite di un premier britannico. Nei giorni precedenti Starmer ha incontrato il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang, firmando intese su commercio, sanità, cooperazione industriale e accesso ai mercati.

A Shanghai, parlando con imprese e autorità locali, Starmer ha rivendicato un cambio di passo nei rapporti bilaterali, sottolineando la presenza al suo fianco di una vasta delegazione di aziende, istituzioni culturali e realtà creative come segnale concreto di un "reset" delle relazioni.

Dal lato cinese, le autorità locali hanno richiamato il ruolo di Cina e Regno Unito come grandi economie globali e membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, e hanno sottolineato l'interesse reciproco a rafforzare cooperazione e scambi in una fase di crescenti tensioni internazionali.