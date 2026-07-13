ULTIME NOTIZIE 13 LUGLIO 2026

Starmer: metteremo al bando Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane

Milano, 13 lug. (askanews) - Il governo britannico ha annunciato l'intenzione di mettere al bando il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC), considerato una minaccia alla sicurezza nazionale sostenuta dall'estero, con una mossa "equivalente a un divieto". "Chiunque venga riconosciuto colpevole di aver sostenuto o aiutato questi gruppi rischierà fino a 14 anni di carcere", ha dichiarato il Primo Ministro Keir Starmer in merito a un disegno di legge che sarà presentato in Parlamento questa settimana.

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