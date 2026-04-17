Starmer: "furioso" per assenza comunicazione su Mandelson

Milano, 17 apr. (askanews) - Il Primo Ministro britannico Keir Starmer si è detto "furioso" per non essere stato informato del mancato superamento del processo di autorizzazione di sicurezza da parte dell'ex inviato a Washington Peter Mandelson, mentre si rinnovano le richieste di dimissioni. La vicenda tormenta Starmer da mesi, in un clima di crescente indignazione per la nomina di Mandelson alle elezioni del 2024, nonostante i suoi stretti legami con il defunto criminale sessuale americano Jeffrey Epstein. "Non solo non sono stato informato, ma nessun ministro è stato informato, e ne sono assolutamente furioso", ha aggiunto Starmer, parlando da Parigi.