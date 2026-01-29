Starmer da Xi a Pechino: "serve relazione più sofisticata"

Roma, 29 gen. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping incontra il primo ministro britannico Keir Starmer a Pechino, segnando la prima visita in Cina di un capo di governo britannico dopo quella della conservatrice Theresa May nel 2018. Secondo quanto riportato dai media statali cinesi, Xi ha avviato a Pechino dei colloqui con Starmer volti ad allentare le tensioni del passato e che dovevano concentrarsi su commercio e sicurezza.

Starmer e il leader cinese hanno sottolineato la necessità di relazioni più strette tra i loro Paesi per affrontare le difficoltà geopolitiche.

I leader si sono incontrati nella sontuosa Grande Sala del Popolo, e Starmer ha dichiarato a Xi durante l'incontro che la Cina è un "attore vitale sulla scena globale".

"È fondamentale costruire una relazione più sofisticata in cui identifichiamo opportunità di collaborazione, ma anche permettiamo un dialogo significativo sulle aree in cui siamo in disaccordo", ha detto Starmer a Xi.

"Sì, abbiamo avuto una sessione molto produttiva con risultati concreti, e c'è stato un vero rafforzamento delle relazioni, e questo è nell'interesse nazionale, ovviamente, per le enormi opportunità che offre la Cina, la seconda economia mondiale, ed è per questo che abbiamo una delegazione imprenditoriale così numerosa. Gran parte della discussione ha riguardato come aprire l'accesso a queste opportunità, concentrandosi, come faccio sempre, su come questo verrà attuato nel Regno Unito e su come porterà benefici alle persone in patria".

Starmer dice anche di aver sollevato questioni come il processo al magnate dei media pro-democrazia di Hong Kong Jimmy Lai e la situazione dei diritti umani in Cina durante il suo incontro con Xi Jinping di giovedì.

"Abbiamo avuto una discussione rispettosa a riguardo, abbiamo sollevato tali questioni come ci si aspetterebbe... Ci offre grandi opportunità, ma ci dà anche l'opportunità di discutere di argomenti su cui non siamo d'accordo", ha detto Starmer ai giornalisti a Pechino, quando gli è stato chiesto se quegli argomenti fossero stati sollevati.