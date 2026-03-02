Starmer: concesso a Stati Uniti uso basi Uk contro missili iraniani

Londra, 2 mar. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito consentirà agli Stati Uniti di utilizzare basi britanniche per colpire missili iraniani e le loro piattaforme di lancio con azioni definite "difensive". In un videomessaggio, Starmer ha precisato che Londra non prenderà parte ad azioni offensive contro l'Iran.

"La nostra decisione che il Regno Unito non sarebbe stato coinvolto negli attacchi contro l'Iran è stata deliberata - ha detto Starmer -. Anche perché riteniamo che la strada migliore per la regione e per il mondo sia un accordo negoziato. Uno in cui l'Iran accetti di rinunciare a qualsiasi aspirazione a sviluppare un'arma nucleare".

"Ma l'unico modo per fermare la minaccia - ha aggiunto il primo ministro - è distruggere i missili alla fonte - nei depositi o nei lanciatori utilizzati per colpirci. Gli Stati Uniti hanno chiesto il permesso di usare basi britanniche per questo scopo specifico e limitato di difesa. Abbiamo deciso di accettare questa richiesta".

"Non ci uniamo a questi attacchi, ma continueremo con le nostre azioni difensive nella regione. E riuniremo esperti dall'Ucraina con i nostri per aiutare i partner del Golfo ad abbattere i droni iraniani", ha concluso Starmer.