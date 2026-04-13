ULTIME NOTIZIE 13 APRILE 2026

Starmer: Cessare immeditamente i bombardamenti in Libano

Londra, 13 apr. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha chiesto che il Libano venga urgentemente incluso negli sforzi per il cessate il fuoco, avvertendo che le continue azioni militari israeliane rischiano di aggravare la crisi umanitaria, intimando che "i bombardamenti devono cessare immediatamente".

Rivolgendosi ai parlamentari britannici, Starmer ha osservato che la diplomazia rimane "la strada giusta" e ha accolto con favore i colloqui in corso, ma ha sottolineato che la situazione in Libano richiede un'attenzione immediata.

"I bombardamenti devono cessare immediatamente", ha affermato al parlamento, aggiungendo che la continuazione delle violenze rischia di spingere il Libano in una crisi ancora più profonda. Starmer ha altresì affermato che Hezbollah "deve disarmarsi", ma ha anche criticato aspramente le azioni di Israele, definendo gli attacchi "sbagliati" e accusandoli di avere "devastanti conseguenze umanitarie".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi