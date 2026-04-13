Starmer: Cessare immeditamente i bombardamenti in Libano

Londra, 13 apr. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha chiesto che il Libano venga urgentemente incluso negli sforzi per il cessate il fuoco, avvertendo che le continue azioni militari israeliane rischiano di aggravare la crisi umanitaria, intimando che "i bombardamenti devono cessare immediatamente".

Rivolgendosi ai parlamentari britannici, Starmer ha osservato che la diplomazia rimane "la strada giusta" e ha accolto con favore i colloqui in corso, ma ha sottolineato che la situazione in Libano richiede un'attenzione immediata.

"I bombardamenti devono cessare immediatamente", ha affermato al parlamento, aggiungendo che la continuazione delle violenze rischia di spingere il Libano in una crisi ancora più profonda. Starmer ha altresì affermato che Hezbollah "deve disarmarsi", ma ha anche criticato aspramente le azioni di Israele, definendo gli attacchi "sbagliati" e accusandoli di avere "devastanti conseguenze umanitarie".