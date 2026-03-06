Standing ovation per Mattarella alla Scala per 150 anni del Corriere

Roma, 6 mar. (askanews) - Standing ovation per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al suo ingresso al Teatro della Scala di Milano dove il capo dello Stato è arrivato per assistere alla cerimonia in occasione dei 150 anni del Corriere della Sera. Accanto al presidente del Senato, Ignazio La Russa, e al presidente RCS MediaGroup, Urbano Cairo, Mattarella ha ascoltato l'esecuzione dell'inno di Mameli da parte dell'orchestra.

Poco prima, il presidente della Repubblica aveva salutato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, le autorità e i leader politici e sindacali presenti. Tra loro la segretaria del Pd, Elly Schlein, il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi, il vicepresidente di M5s Stefano Patuanelli, il segretario della Cgil Maurizio Landini.