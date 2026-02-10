Standing ovation alla Camera per Abdon Pamich, esule campione olimpico

Roma, 10 feb. (askanews) - Standing ovation nell'aula di Montecitorio per Abdon Pamich, profugo fiumano ed ex marciatore italiano, campione olimpico ed europeo, nonché 40 volte campione italiano su varie distanze, a cui è dedicato durante le celebrazioni per il Giorno del Ricordo, che dal 2004 ricorda il massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata.

Oggi 10 febbraio Rai 1 trasmetterà in prima visione "Il Marciatore - La vera storia di Abdon Pamich", film che ripercorre la sua vita e i suoi successi sportivi (tra cui medaglia d'oro nella Marcia dei 50 km alle Olimpiadi di Tokyo del 1964 e il bronzo ai Giochi di Roma del 1960), diretto da Alessandro Casale e ispirato all'autobiografia "Memorie di un marciatore", di cui è stato trasmesso un estratto in aula.

"Oggi 10 febbraio è una data che riapre in me quella ferita che porto nell'anima di quel giorno che sono stato costretto a fuggire con mio fratello dal regime oppressivo del maresciallo Tito, lasciando tutto quello che di più caro avevamo", ha affermato Abdon Pamich, 92 anni.