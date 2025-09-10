Stagione più lunga e offerte diversificate: come cambia il turismo

S.Margherita di Pula, 10 set. (askanews) - Il Forte Village di Santa Margherita di Pula in Sardegna è stato più volte premiato come miglior resort al mondo e per tanti aspetti ha fatto da apripista al cambiamento del modo di fare turismo. A conclusione della stagione estiva, per così dire, più classica, abbiamo provato a tracciare un bilancio con Lorenzo Giannuzzi, CEO e General Manager del Forte Village. "È estremamente positivo - ha detto ad askanews - e non solo per settembre ma anche per ottobre, insomma allungheremo la stagione quest'anno e chiuderemo al fine ottobre con una bellissima occupazione, con clientela molto diversificata, veramente una clientela globale e diciamo che anche il livello di apprezzamento degli ospiti ci sta dando delle grosse soddisfazioni".

La stagione che si allunga, un modo diverso di pensare l'offerta turistica italiana, l'integrazione tra mare e benessere: sono elementi che, non solo qui, stanno cambiando lo scenario turistico più in generale, segnato anche dal periodo della pandemia. "Abbiamo dovuto diversificare - ha aggiunto il CEO del Forte Village - andare anche a farci conoscere in Paesi dove abitualmente eravamo un po' meno conosciuti. È stato un grande successo e ora abbiamo una clientela molto più variegata rispetto a prima".

Le chiavi di un successo che dura da decenni sembra che siano da trovarsi in questa volontà di continuo rinnovamento e anche in questo senso il resort sardo può essere una cartina di tornasole per capire come si evolve la domanda di turismo e quali risposte è possibile dare. "Diciamo che abbiamo allargato il campo delle offerte di ristorazione - ha concluso Lorenzo Giannuzzi - anche con una grossa rappresentanza asiatica, perché insomma c'è una clientela che lo richiede. E poi ovviamente abbiamo potenziato anche le attività sportive, abbiamo creato tante nuove cose che stanno riscontrando successo, una per tutta il parco natura che abbiamo creato quest'anno e che è stata una grande attrazione e dimostra ancora una volta l'impegno che abbiamo nella sostenibilità e nel preservare l'ambiente".

E quello ecologico è un altro macro-tema con cui il turismo è chiamato a confrontarsi, in Italia come a livello globale.