ULTIME NOTIZIE 23 OTTOBRE 2026

Sri Lanka, dopo il record di turisti parte la sfida per il 2027

Milano, 23 ott. (askanews) - Dopo il record storico di oltre 2,36 milioni di turisti nel 2025, lo Sri Lanka punta a rafforzare la propria presenza sui mercati europei, con particolare attenzione all'Italia. La crisi in Medio Oriente ha complicato i collegamenti aerei con l'Europa, ma il settore turistico sta progressivamente recuperando, secondo quanto riferito ad Askanews da D.M.S.A. Niroshana, Managing Director dello Sri Lanka Tourism Promotion Bureau, incontrato a Milano .

L'India è il principale mercato di provenienza dei visitatori, mentre cinque Paesi europei figurano tra i primi quindici: Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia. Per attirare nuovi viaggiatori italiani, l'ente del turismo ha programmato per il 2027 una campagna digitale e di pubbliche relazioni della durata di sei-otto mesi, nell'ambito di una più ampia strategia di promozione internazionale.

Lo Sri Lanka punta soprattutto sulla varietà del proprio territorio. In un'unica vacanza si possono alternare le spiagge dell'Oceano Indiano alle montagne e alle piantagioni di tè di Nuwara Eliya, fino ai parchi naturali popolati da elefanti e leopardi. Un'offerta che Niroshana descrive attraverso paragoni con alcune delle destinazioni più conosciute al mondo, dalle Maldive alla Svizzera, fino ai safari africani.

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