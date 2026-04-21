SQUARE 2026, piattaforma internazionale tra design e produzione

Milano, 21 apr. (askanews) - Alla Milano Design Week riflettori su SQUARE 2026, piattaforma che promuove il dialogo tra design e produzione, riunendo designer e brand internazionali tra cultura materiale e visione contemporanea.

Un percorso espositivo che mette in relazione oggetti, installazioni e ricerca progettuale, esplorando nuove forme dell'abitare, come spiegato da Qili Chen, Fondatore e curatore di SQUARE 2026:

"Ci sono due motivi per cui ho scelto la Settimana del Design di Milano. Il primo è che ho avuto l'opportunità di allestire la mostra qui. E in secondo luogo, come persona che ha lavorato nel campo del design per così tanto tempo, capisco appieno quanto sia importante la Settimana del Design di Milano. È grazie a questo che Square 2026 si svolge qui. E l'obiettivo di questo progetto è incoraggiare i designer a collaborare con produttori e marchi".

In questo contesto si inserisce il debutto europeo del brand cinese JIFANG con "JIFANG WOOD at SQUARE 2026". Dal 21 al 26 aprile, al Casello 11 di Porta Nuova, un percorso espositivo dedicato al legno come linguaggio universale e come ponte tra Oriente e Occidente.

Nata come fornitore di materie prime, l'azienda è oggi guidata dal design e dalla filosofia "Wood at Home", che interpreta la materia come elemento vivo dello spazio abitato.

E spicca la seduta Fu, manifesto del linguaggio progettuale del brand, premiata con l'iF Design Award 2026.

"Per una sedia in legno massello, non è facile ottenere un premio, ma siamo davvero fortunati ad averlo ricevuto. Essendo la prima sedia di Jifang, incarna tre principi fondamentali del design del marchio. Il primo è il comfort, il secondo è la bellezza e il terzo è la qualità. Non solo la qualità del legno massello, ma anche la maestria artigianale." ha dichiarato Sean Yo-Yo, Direttore creativo di JIFANG.

Un progetto che porta alla Design Week una riflessione su materia, cultura e nuove forme dell'abitare.