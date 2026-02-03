Spreco alimentare, parte da Roma l'installazione artistica di Barilla

Roma, 3 feb. (askanews) - Un 'libro' musicale animato con finestre che si aprono su video a tema alimentare: l'installazione artistica realizzata per Barilla dall'artista Mauro Seresini e dall'animatore Virgilio Villoresi ha preso il via da piazza del Popolo a Roma alla presenza del ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del vicepresidente di Fondazione Barilla, Paolo Barilla.

In occasione della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare (il 5 febbraio), Barilla torna sul tema un anno dopo aver pubblicato il Libro del Risparmio, manualetto che racconta 120 possibili azioni della quotidianità per non buttare cibo.

Per il sindaco Gualtieri "non è solo una installazione artistica che evoca la magia fiabesca dell'infanzia ma si collega a un tema molto importante, la lotta allo spreco alimentare e l'utilizzo pieno dei nostri prodotti, e quindi qualità, risparmio, ecologia e attenzione ai più fragili perché lo spreco del cibo in una società dove ci sono persone che non hanno da mangiare non può essere accettato e tollerato".

L'installazione sarà a Roma fino al 18 febbraio fra Piazza del Popolo, Piazza di Spagna (6-10) e Piazza in Lucina (11-18), poi avrà altre dieci tappe in giro per l'Italia fino all'11 maggio (Parma, Perugia, Napoli, Bologna, Bari, Padova, Palermo, Torino, Genova per chiudere a Milano a piazza Cordusio)