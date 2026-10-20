Spotify, video podcast in crescita: arrivano novità per i creator

Milano, 20 ott. (askanews) - I video podcast crescono in Italia e cambiano le prospettive per chi crea contenuti. In un anno le ore di visione su Spotify sono aumentate del 97% e gli utenti mensili che scelgono il video sono oltre il 40% in più di prima. Il nostro Paese è così il sesto per adozione di video podcast.

In questo scenario, Spotify ha annunciato l'arrivo dello Spotify Partner Program e di Memberships, strumenti per chi crea contenuti, così che possa monetizzazione di più e rafforzare il rapporto con il pubblico. Novità presentate durante Spotify NEXT e Video Podcast Club, al Teatro Elfo Puccini di Milano, dove sette show hanno incontrato dal vivo i propri fan.

Le parole di Francesco Buccino, Podcast Solutions Manager, Southern Europe di Spotify: "Sono nuovi programmi che vanno a rispondere a due fenomeni che stiamo vedendo nel mondo del podcast, in particolare in Italia. Spotify Partner Program nasce come risposta a questa crescita esplosiva del video. Abbiamo visto i dati, in Italia il consumo di video podcast è raddoppiato, più 97%, in solo un anno: il trend del video podcast che sta esplodendo e il programma Spotify Partner Program è stato appunto pensato per far sì che i creator lo possano sfruttare al meglio. Da una parte gli utenti premium potranno guardare video podcast nel modo che hanno sempre voluto, senza interruzioni, e dall'altra i creator hanno ora il vantaggio di una nuova fonte di revenue, anche più stabile rispetto alla sola pubblicità o alle sole sponsorship, da combinare appunto con pubblicità e sponsorizzazioni. Sicuramente rappresenta un'opportunità di reddito in più".

Ai ricavi pubblicitari si affiancano nuove opportunità di guadagno legate alle ore di visione degli utenti Premium, che guardano senza pubblicità. Per quanto riguarda Memberships, invece, si potranno proporre contenuti esclusivi, episodi speciali e accessi anticipati ai propri sostenitori, generando nuovi ricavi.

Elisa De Marco, Elisa True Crime, ha aggiunto: "Il rapporto con la mia community si sta evolvendo sempre di più perché questi contenuti stanno diventando sempre più trasversali. Le persone possono usufruire dei video podcast in modi sempre più disparati, ed è una cosa che mi fa molto piacere perché in questo modo possono passare più tempo in compagnia dei contenuti che creo".

L'evento è stato l'occasione per presentare questo nuovo programma e gli episodi registrati saranno disponibili in formato video su Spotify entro la fine dell'anno.