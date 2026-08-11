Spotify introduce etichetta per gli artisti generati tramite AI

Milano, 11 ago. (askanews) - Anche la musica chiede trasparenza e autenticità, per questo Spotify ha annunciato una nuova etichetta per gli artisti generati tramite AI, definiti "AI Personas". In questo modo gli ascoltatori sapranno di trovarsi di fronte a un profilo di artista che non corrisponde a una persona reale, ma a un'identità generata artificialmente.

Da metà di settembre, il badge inizierà ad apparire per i dispositivi mobile sul profilo degli artisti (nel banner e nella sezione "About"), in Search, e sulla riga del brano all'interno delle playlist. La musica realizzata da artisti etichettati come AI Persona sarà esclusa di default dalle raccomandazioni personalizzate e da quelle editoriali.

Spotify non si affiderà soltanto alle autodichiarazioni degli artisti ma opererà anche attraverso revisioni umane e strumenti investigativi basati a loro volta sull'AI per riconoscere altri casi in cui sarà opportuno applicare l'etichetta.