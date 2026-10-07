Spotify amplia la disponibilità degli audiolibri nel mondo

Milano, 7 ott. (askanews) - Non solo musica e podcast, ma tanta letteratura. Spotify ha deciso di ampliare la disponibilità degli audiolibri nel mondo. L'annuncio arriva dalla Fiera del Libro di Francoforte dove la popolare app ha ufficializzato che da oggi ed entro il 2026 si potranno ascoltare audiolibri su Spotify in oltre 180 Paesi. Sulla piattaforma saranno disponibili oltre 350.000 titoli in più di 120 lingue, 14.000 in lingua italiana. E' prevista anche l'evoluzione della funzione 'Trova la pagina'. Questa espansione permetterà a più di 750 milioni di persone in tutto il mondo di scoprire, ascoltare in streaming o acquistare audiolibri su Spotify che diventa una vera e propria casa dell'intrattenimento audio e della cultura, portando libri, storie e autori a un pubblico sempre più vasto.