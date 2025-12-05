Sport paralimpico protagonista in vista Giochi di Milano Cortina

Milano, 5 dic. (askanews) - È per riconoscere e condividere i valori che rendono lo sport paralimpico unico, cioè inclusione, coraggio e capacità di immaginare nuove possibilità, che il Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano ha organizzato, in collaborazione con la Regione Lombardia in vista dei Giochi di Milano Cortina, l'evento "Verso l'eccellenza paralimpica". Un'occasione per diffondere, nella Giornata internazionale delle persone con disabilità, la cultura dello sport e celebrare il talento e la determinazione degli atleti paralimpici come lo sciatore bergamasco Davide Bendotti, che ha perso una gampa a 17 anni in un incidente in moto.

"Sicuramente con il passato che io ho avuto, con la tragedia che ho vissuto sulla mia pelle, ma anche su quella dei miei famigliari, toccare un abisso così profondo e risalire la china per arrivare a rappresentare me stesso, ma soprattutto la mia nazione, all'evento più importante per un atleta è un percorso che non avrei mai immaginato. È un messaggio per tutti e a maggior ragione per quelle persone che magari in questo momento stanno si stanno trovando in situazioni molto scomode e complicate".

Un esempio che può ispirare giovani e meno giovani a credere nello sport come spazio di inclusione, crescita e futuro.

"Questi prossimi Giochi paralimpici - ha detto Douglass R. Benning, console generale Usa a Milano - sono un momento molto significativo perché mostrano una serie di valori che vanno ben oltre lo sport: la dedizione, la perseveranza, lo spirito umano, la possibilità di essere un campione. Come Consolato americano qui a Milano e anche come missione diplomatica intera qui in Italia siamo orgogliosi di sostenere lo sforzo del Governo italiano per questi Giochi".

Un sostegno condiviso dall'azienda biofarmaceutica americana Lilly, che ha supportato l'organizzazione dell'evento ed è sponsor ufficiale dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026.

"Le Olimpiadi, e le Paralimpiadi soprattutto, sono per noi - ha dichiarato Federico Villa, associate vice president Corporate Affairs Eli Lilly Italia -un'eredità di valore che dobbiamo lasciare al territorio nazionale, un valore che deve esserci non solo nel diritto allo sport e alla salute, ma anche nella cooperazione internazionale".

All'evento ha partecipato anche il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha sottolineato l'impegno degli organizzatori dei Giochi per rendere accessibili tutti gli impianti sportivi coinvolti.