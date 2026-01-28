Sport invernali, design e e crisi climatica: "White Out" in Triennale

Milano, 28 gen. (askanews) - Una mostra dedicata agli sport invernali e all'intelligenza progettuale in relazione alle condizioni estreme della vita in montagna e alle prove future inevitabilmente poste dai cambiamenti climatici. Triennale Milano ha scelto di puntare anche su questo progetto nell'imminenza dei Giochi olimpici di Milano Cortina: l'esposizione "White Out - The Future of Winter Sports".

"Noi ospitiamo Casa Italia - ha detto ad askanews il presidente Stefano Boeri - e quindi Triennale per un mese e mezzo sarà dedicata alle Olimpiadi invernali, sarà uno dei luoghi dove i giornalisti e gli appassionati si ritroveranno. Però abbiamo pensato che fosse importante accompagnare questa ospitalità con due contributi che giocano su piani molto diversi. Allora, l'orso polare di Jacopo Allegrucci unisce, se vogliamo, le Olimpiadi al carnevale, a un evento festoso e gioioso. Questa invece è una mostra di grande profondità tecnologica e scientifica, perché è una mostra che grazie all'intelligenza di Konstantin Grcic guarda alle innovazioni nel campo dei materiali, delle tecnologie che hanno accompagnato gli sport invernali, forse più che gli sport tradizionali, nel corso degli ultimi 30-40 anni".

La mostra, affascinante e con un grande allestimento, prende il titolo dall'espressione che indica il particolare effetto ottico che si genera in alta quota quando le nuvole e il cielo bianco incontrano il paesaggio innevato che, riflettendo la luce, genera una condizione di scarsa visibilità in cui i punti di riferimento, come distanza e direzione, non sono più accessibili.

"White Out - ha aggiunto Marco Sammicheli, direttore del Museo del Design Italiano di Triennale e co-curatore della mostra - pesca nel formidabile bacino dei valori dello sport per tracciare una prospettiva di come l'innovazione e il design si stanno adattando ai cambiamenti climatici di questi ambienti, proprio gli stessi dove gli sport invernali avvengono. Attraverso equipaggiamenti, attrezzature, infrastrutture, ma anche attraverso temi come la sicurezza e la moda cerchiamo, insieme a Konstantin Grcic, di affrescare un universo che in occasione dei Giochi olimpici invernali serve a tracciare un mondo che sta profondamente cambiando".

E la metafora del "White Out", con la sua perdita dei riferimenti, oggi la possiamo estendere allo spaesamento causato dalla crisi climatica, che sta cambiando il modo in cui si vivono gli sport invernali, ma anche tutta la nostra vita sul pianeta antropizzato.