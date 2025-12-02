Sport Film Festival, Ciro Sorrentino: successo accolto con entusiasmo

Milano, 2 dic. (askanews) - Si è chiusa a Castellammare di Stabia la quarta edizione dell'International Sport Film Festival, una settimana che ha intrecciato cinema, sport e impegno sociale con proiezioni, incontri e un'ampia partecipazione di scuole, atleti, professionisti e pubblico.

"Si chiude la quarta edizione di International Sport Film Festival - dice Ciro Sorrentino, direttore del Festival - È stato un enorme successo accolto dalla cittadinanza e dal pubblico con grande entusiasmo. La nostra giuria internazionale quest'anno ha deciso di assegnare il primo premio, il nostro Golden Runner, ad un film italoo-senegalese, quindi ad un regista italiano, Carlo Liberatore, che racconta la storia della prima nazionale senegalese di calcio composta da giocatori affetti da malattie mentali: segue da questa nazionale del viaggio da Dakar fino alla prima partita a Roma giocata contro l'Italia".

"Per conoscere invece gli altri 10 premi assegnati - conclude Sorrentino - invito tutti a visitare il sito del festival internationalsportff.com .