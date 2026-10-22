ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

"Splendid Things": i costumi di Freddie Mercury in mostra a Londra

Milano, 22 ott. (askanews) - Dagli abiti regali alle tute aderenti, una selezione di costumi indossati dal frontman dei Queen, Freddie Mercury, è in mostra a Londra in occasione dell'ottantesimo anniversario della sua nascita. "Splending Things: Freddie Mercury" accompagna i visitatori lungo un percorso che comprende otto capi, esposti in diverse aree del museo Victoria and Albert Museum. "Sappiamo che amava le cose raffinate e che gli piaceva circondarsi di oggetti splendidi", afferma Kate Bailey, curatrice senior del Victoria and Albert Museum.

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