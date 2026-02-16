ULTIME NOTIZIE 16 FEBBRAIO 2026

Spirit Awards a Hollywood, il cinema indipendente sul blue carpet

Roma, 16 feb. (askanews) - La comunità cinematografica indipendente si è ritrovata a sfilare sul blu carpet degli annuali Spirit Awards a Los Angeles, 41esima edizione dei premi che celebrano i film e le opere anche per il piccolo schermo realizzati con piccoli budget.

A Trionfare, tra gli altri "Train Dreams" di Clint Bentley, che ha vinto come miglior film e miglior regista, già candidato agli Oscar, mentre "The Secret Agent" di Kleber Mendonca Filho ha conquistato il premio nella categoria miglior film internazionale.

In passerella, oltre a Bentley e al regista brasiliano Mendonca Filho, hanno sfilato tra gli altri Tessa Thompson, attrice americana, candidata per la migliore interpretazione da protagonista per "Hedda", Oliver Laxe, regista franco-spagnolo, candidato per il miglior film internazionale con "Sirat", Geeta Gandbhir, regista americana, candidata per il miglior documentario con "The Perfect Neighbor". Qualcuno ha indossato anche in quest'occasione la spilletta "ICE OUT", sfoggiata da diverse star negli ultimi red carpet cinematografici. Per il regista brasiliano Kleber Mendonca Filho, essere indipendenti significa "assicurarsi" che il film "sia realizzato come si desidera" ha detto.

