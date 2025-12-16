Spintoni, insulti e pugni: rissa in diretta al Parlamento in Messico

Città del Messico, 16 dic. (askanews) - Insulti, spintoni, tirate di capelli, pugni: lunedì alcune deputate del Parlamento dello Stato del Messico si sono azzuffate in piena assemblea davanti alle telecamere che trasmettevano la sessione in diretta.

Gli animi si sono surriscaldati quando le deputate del Partito Azione Nazionale (Pan, destra) hanno occupato la tribuna per protestare contro una presunta violazione degli accordi da parte del partito Morena, al potere. Cinque deputate dei due partiti hanno cominciato a discutere, prima di arrivare alle mani. I membri di Morena hanno cercato di far scendere dal palco le oppositrici del Pan che si rifiutavano di muoversi.

Altri deputati hanno cercato di separare i protagonisti, provocando un tumulto generale, mentre il resto dell'assemblea guardava o filmava la scena con i telefoni, tra risate e stupore.

Ad un certo punto è stato tolto anche l'audio alla diretta, ma la lite è continuata, muta ma evidente.