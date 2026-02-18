Spiaggia di Gaza, l'artista: vogliamo un Ramadan libero dalla guerra

Deir el-Balah, 18 feb. (askanews) - Sulla spiaggia di Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza, l'artista palestinese Yazeed Abu Jarad ha scolpito nella sabbia la scritta in arabo "Welcome Ramadan", alla vigilia dell'inizio del mese sacro musulmano.

Con mani e piccoli attrezzi, Abu Jarad ha modellato le lettere davanti agli occhi di bambini e passanti che si sono fermati a osservare il lavoro prendere forma. Alla fine, l'artista e alcuni ragazzi hanno posato accanto al messaggio inciso sulla sabbia, affacciato sul mare. Un gesto semplice, che accompagna l'arrivo del Ramadan in un territorio segnato da anni di conflitto.

"Vogliamo dire al mondo intero che stiamo ancora bene - dice Yazeed Abu Jarad - e speriamo che questo Ramadan sia libero da guerra e bombardamenti. Viviamo in guerra da tre anni, tutti i nostri Ramadan sono stati nel mezzo del conflitto, ma chiediamo a Dio che non ce ne siano più".