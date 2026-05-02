Spiagge bianche dell'Alabama frontiera anti-overtourism per europei

Mobile, 2 mag. (askanews) - L'Alabama emerge come possibile nuova frontiera per i turisti europei in fuga dall'overtourism che affligge le classiche mete mediterranee, mentre le spiagge mediorientali restano inaccessibili per via del protrarsi dei conflitti. Le località sul Golfo del Messico - ribattezzato da Donald Trump "Golfo d'America" - ancora poco battute dai viaggiatori dal Vecchio Continente, offrono un'alternativa concreta con voli diretti da alcune città statunitensi principali.

In particolare Gulf Shores e Orange Beach presentano chilometri di sabbia bianca, bagnata dalle acque turchesi del Golfo. Il quarzo rende la sabbia eccezionalmente fine, creando un aspetto "bianco zucchero". Ciò è dovuto alla presenza di cristalli di quarzo bianco purissimo, trasportati a valle dai monti Appalachi e depositatisi nel Golfo. In particolare Gulf Shores vanta il più grande programma di barriere coralline artificiali, scenografico per immersioni e snorkeling. Non a caso i pirati un tempo erano di casa da queste parti alla ricerca di luoghi più tranquilli e posti giusti dove - leggenda vuole - seppellire i propri tesori.

La meta è raccomandata da Sweet Home Alabama e Alabama Beaches, che promuovono 32 miglia (circa 51 km) di costa tra Gulf Shores, Orange Beach e Fort Morgan come destinazione per famiglie e outdoor. E con l'overtourism che porta a chiusure come quella di Maya Bay in Thailandia e limiti altrove, queste spiagge americane si posizionano per europei in cerca di tranquillità. I dati indicano una crescita stabile anche fuori stagione estiva.

Nel 2025, il turismo sulle spiagge dell'Alabama ha registrato un record con 923 milioni di dollari spesi in alloggi, in crescita rispetto agli 871 milioni del 2024 e più che doppio rispetto a dieci anni fa. La contea di Baldwin ha accolto 8,3 milioni di visitatori nel 2022, con Gulf Shores e Orange Beach tra le ricerche top per getaway estivi negli USA. Le vendite al dettaglio hanno toccato 1,42 miliardi di dollari, confermando un appeal in espansione come meta stagionale ma con potenziale tutto l'anno.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Carla Brandolini

Immagini askanews