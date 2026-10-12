ULTIME NOTIZIE 12 OTTOBRE 2026

Speleologo bloccato in una grotta a Urzulei, rischio ulterriori crolli

Urzulei, 12 ott. (askanews) - Corsa contro il tempo a Urzulei, in Sardegna per salvare uno speleologo rimasto bloccato in una grotta a seguito di un cedimento. Nelle immagini dei Vigili del Fuoco le operazioni di soccorso andate avanti tutta la notte, oltre ai pompieri al lavoro personale del Soccorso alpino e speleologico. L'intervento è complesso per il rischio di ulteriori crolli, che rende delicate le operazioni per raggiungere lo speleologo bloccato a circa 10 metri di profondità.

In tutto sono impegnate 30 unità del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, con personale specializzato USAR (Urban Search and Rescue).

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi