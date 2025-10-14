ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2025

Spazio, Starship di SpaceX effettua con successo l'11mo volo di prova

Boca Chica (Texas), 14 ott. (askanews) - La navicella Starship di SpaceX è decollata dal sito di lancio in Texas per il suo undicesimo volo di prova. Il razzo è partito intorno alle 00:25 ora italiana, dopo circa un'ora di volo, il prototipo è riuscito ad ammarare nell'Oceano Indiano e poco dopo è esploso

Alla fine di settembre SpaceX aveva annunciato un nuovo test di lancio del vettore con a bordo il prototipo della Starship, l'obiettivo principale del volo era testare lo scudo termico e simulare le manovre di atterraggio dello stadio superiore in vista di un futuro rientro sulla piattaforma di lancio.

L'agenzia spaziale statunitense prevede di utilizzare l'enorme Starship, il razzo più grande e potente del mondo, per riportare gli astronauti sulla Luna. Questo è un passaggio fondamentale per il percorso verso la conquista umana di Marte fortemente voluta da Elon Musk.

SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi