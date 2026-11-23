Milano, 23 nov. (askanews) - "Io credo che noi italiani siamo un po' rappresentanti della volontà umana di esplorare e nella nostra natura lo abbiamo sempre fatto, abbiamo un palmares di esploratori famosi in tutto il mondo, senza limitarci a Cristoforo Colombo, ma andando ancora indietro nel passato, i grandi nomi della nostra mitologia e della nostra epica". Lo ha detto ad askanews Luca Parmitano, l'astronauta dell'ESA scelto come pilota per la missione Artemis III, che preparerà il nuovo allunaggio. "Spero di portare, di meritare l'orgoglio e il privilegio del tricolore che porto sulla spalla da oltre 30 anni e con me porto quella gioia di vita e di voglia di espandere le proprie conoscenze che è tipica dell'Italia", ha aggiunto Parmitano.