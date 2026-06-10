Spazio, Parmitano: "Mi aspetto qualcosa di italiano nel menù"

Johnson Space Center (Texas), 10 giu. (askanews) - L'italiano Luca Parmitano sarà il pilota della missione Artemis III della Nasa, il primo europeo a partecipare a una delle missioni del programma. Parmitano, che rappresenterà l'Agenzia Spaziale Europea, è uno dei quattro uomini selezionati come membri dell'equipaggio di Artemis 3, il cui lancio è previsto per la fine del 2027. A margine della conferenza stampa ha parlato di dell'alimentazione a bordo: "Mi aspetto che ci sia qualcosa di italiano nel menù, e non devo nemmeno dirlo perché la cucina italiana è patrimonio dell'Unesco, quindi tutti vogliono mangiare qualcosa di italiano".

Poi ha sottolineato l'importanza della scelta di un astronauta non statunitense: "Quando la Nasa sceglie un astronauta europeo come pilota, invia un messaggio forte: la nostra leadership è riconosciuta, la nostra cooperazione è apprezzata e la nostra competenza tecnica, sia nelle costruzioni (dato che l'Europa costruisce parte del veicolo spaziale) sia nel personale, è solida".