Spazio, Nasa: "Dal 2027 almeno un allunaggio all'anno"

Washington, 24 mar. (askanews) - Cambiamento di rotta per la conquista dello Spazio. La Nasa ha cancellato il progetto di stazione spaziale Lunar Gateway ma ha intenzione di effettuare almeno un allunaggio all'anno a partire dal 2027 e prevede la riorganizzazione del programma per la costruzione di infrastrutture sulla superficie lunare.

"L'America non rinuncerà mai più alla Luna. Ma non dovrebbe sorprendere nessuno che stiamo sospendendo Gateway nella sua forma attuale e ci stiamo concentrando sulle infrastrutture che supportano le operazioni continuative sulla superficie lunare", ha dichiarato Jared Isaacman durante una conferenza.

Il programma Gateway, guidato dalla Nasa, era un'iniziativa internazionale volta a realizzare la prima stazione spaziale umana in orbita lunare e una componente fondamentale del progetto Artemis. La stazione lunare avrebbe dovuto testare tecnologie per la presenza umana a lungo termine nello spazio profondo e supportare future missioni su Marte.