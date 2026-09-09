ULTIME NOTIZIE 09 SETTEMBRE 2026

Spazio, l'Europa punta sul trasporto riutilizzabile

Milano, 9 set. (askanews) - Una capsula europea riutilizzabile capace di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, attraccare e poi tornare sulla Terra. È Nyx, il progetto su cui The Exploration Company punta per il futuro del trasporto spaziale europeo anche attraverso l'annuncio di un nuovo round da 450 milioni di dollari, il più grande Serie C mai realizzato da una società spaziale europea. I fondi serviranno ad accelerare lo sviluppo di Nyx e soprattutto di Storm, il nuovo motore riutilizzabile ad alta spinta pensato per un futuro lanciatore pesante europeo.

La scommessa però non è soltanto tecnologica. Per la fondatrice e ceo Hélène Huby, il futuro dello spazio deve essere costruito attraverso collaborazioni internazionali: "Costruiamo veicoli spaziali per l'umanità perché lo spazio fa parte del nostro futuro. Possiamo scegliere se costruire questo futuro in modo conflittuale oppure in modo collaborativo e pacifico. Noi abbiamo scelto la pace".

TEC sviluppa i propri sistemi tra diversi Paesi europei e in collaborazione con Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti. Intanto il programma Nyx entra nella fase più concreta: è iniziata la produzione del modello destinato al volo.

"Quindi, il prossimo passo è quello di raggiungere l'obiettivo il più velocemente possibile. Il nostro piano è di raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale, attraccare e tornare indietro con successo. Qui dietro di me potete vedere il modello strutturale della capsula e proprio in questo momento stiamo iniziando la produzione del modello di volo", ha sottolineato Huby. L'obiettivo è trasformare test e nuovi capitali in missioni reali, rafforzando al tempo stesso la capacità europea di accesso autonomo allo spazio.

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