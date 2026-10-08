ULTIME NOTIZIE 08 OTTOBRE 2026

Spazio, l'equipaggio della missione Crew-12 rientrato sulla Terra

California, 8 ott. (askanews) - La navicella Crew Dragon di SpaceX, impegnata nella missione Crew-12 della Nasa, ha fatto ritorno sulla Terra giovedì dalla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). La navicella - con a bordo la comandante Jessica Meir e il pilota Jack Hathaway della Nasa, gli specialisti di missione Sophie Adenot dell'Esa e Andrej Fedjaev di Roscosmos - è ammarata con successo al largo della costa della California.

I membri della missione Crew-12 hanno trascorso quasi otto mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale.

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