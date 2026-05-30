Spazio, il razzo New Glenn di Blue Origin di esploso durante test

Cape Canaveral, 30 mag. (askanews) - Un'enorme palla di fuoco illumina il cielo di Cape Canaverl, è il razzo pesante New Glenn di Blue Origin che è esploso durante un test su una piattaforma di lancio in Florida. Il gruppo ha confermato che si è verificata "un'anomalia" durante il test hotfire" Jeff Bezos, proprietario del gruppo Amazon e di Blue Origin ha spiegato che tutto il personale è "sano e salvo", che è "troppo presto" per conoscere la "causa dell'incidente. Ha però confermato che, nonostante la "giornata difficile", la compagnia "ricostruirà ciò che deve essere ricostruito e riprenderà i voli".

Anche il fondatore della concorrente SpaceX, Elon Musk, ha commentato l'incidente definendolo "Molto sfortunato" "I razzi sono difficili" ha aggiunto.

Invece tutto bene per l'equipaggio cinese della Shenzhou-21 che è rientrato sulla Terra a bordo della navicella spaziale Shenzhou-22 dopo sette mesi nello spazio, un periodo più lungo rispetto alla normale missione di sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (TST). Le recenti missioni Shenzhou hanno previsto la rotazione di equipaggi di tre astronauti sulla stazione circa ogni sei mesi. La Cina ha lanciato d'urgenza la navicella spaziale senza equipaggio Shenzhou-22 alla fine dello scorso anno, dopo che un presunto impatto con detriti spaziali aveva danneggiato la capsula di rientro della Shenzhou-20, rendendola non sicura per il rientro e lasciando l'equipaggio precedente brevemente bloccato a bordo della stazione.