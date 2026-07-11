ULTIME NOTIZIE 11 LUGLIO 2026

Spazio, Giappone: prototipo razzo riutilizzabile testato con successo

Roma, 11 lug. (askanews) - L'agenzia spaziale giapponese ha annunciato che il suo prototipo di razzo riutilizzabile ha completato con successo il primo test di decollo e atterraggio, segnando un passo avanti nella tecnologia tesa alla riduzione dei costi, settore in cui domina SpaceX. Il prototipo, lanciato dal sito di prova dell'Agenzia giapponese per l'esplorazione aerospaziale (JAXA) a Noshiro, nella regione di Akita, ha raggiunto un'altezza di circa 10 metri per poi atterrare. Secondo JAXA, il volo è durato circa 40 secondi.

(Immagini JAXA)

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