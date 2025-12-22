ULTIME NOTIZIE 22 DICEMBRE 2025

Spazio, fallito settimo lancio razzo giapponese H3

Tanegashima, 22 dic. (askanews) - Dopo la speranza, il fallimento. E' andato male anche il settimo tentativo di lancio del razzo giapponese H3. Circa 30 minuti dopo il decollo, il motore del secondo stadio ha "interrotto prematuramente la combustione". Lo ha reso noto l'ente spaziale giapponese Jaxa che ha visto nuovamente deluse le aspettative su questo importante progetto.

A seguito dell'incidente, il ministero dell'Istruzione, della Cultura, dello Sport, della Scienza e della Tecnologia ha istituito una task force. Il dicastero ha confermato che il vettore, che trasportava il satellite quasi-zenitale Michibiki n.5 destinato al sistema di posizionamento globale giapponese, non è riuscito a essere inserito nell'orbita prevista.

