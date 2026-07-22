Spazio, Comparini (Leonardo): Italia protagonista filiera coesa

Roma, 22 lug. (askanews) - "Anche a Farnborough si parla sempre più di spazio, un settore che oggi è parte integrante di un approccio multidominio. Dall'osservazione della Terra alla connettività, fino alla capacità di conoscere la propria posizione e disporre di riferimenti temporali attraverso i sistemi di navigazione satellitare, lo spazio svolge un ruolo sempre più centrale. L'Italia è protagonista del comparto a livello internazionale, anche grazie al ruolo di Leonardo, delle nostre imprese Telespazio e Thales Alenia Space e di una filiera particolarmente ricca".

È quanto dichiara Massimo Comparini, Managing Director della Space Division di Leonardo, presso il Media Space AIAD al Farnborough International Airshow.

"Il sistema dei nostri distretti mostra una vivacità e un'evoluzione tecnologica di grande rilievo - prosegue Comparini -. Tra le numerose iniziative in corso figura l'investimento in una costellazione per l'osservazione della Terra che, tra la fine del 2027 e l'inizio del 2028, comincerà a operare con numerosi sensori interconnessi, per la prima volta, attraverso collegamenti laser e dotati di capacità di calcolo a bordo. L'Italia è presente a Farnborough da protagonista e continuerà a esserlo anche nei prossimi anni, grazie all'intera filiera e a un sistema industriale molto coeso e importante", conclude.