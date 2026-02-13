ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Spazio, capsula Crew Dragon di SpaceX lanciata con successo verso Iss

Cape Canaveral (Florida), 13 feb. (askanews) - La capsula Crew Dragon di SpaceX è stata lanciata con successo da Cape Canaveral ed è diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale: lo ha annunciato l'agenzia spaziale statunitense, la Nasa, che ha diffuso queste immagini.

Alla missione Crew-12 partecipano gli astronauti Jessica Meir e Jack Hathaway, il cosmonauta Andrey Fedyaev e l'europea Sophie Adenot. La partenza era originariamente fissata per l'11 febbraio, a causa delle cattive condizioni meteorologiche sulla zona di lancio ci sono stati due rinvii consecutivi.

