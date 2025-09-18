ULTIME NOTIZIE 18 SETTEMBRE 2025

Spazi da non perdere, colori e comunità a Genova

Roma, 18 set. (askanews) - La street art a colorare il quartiere Cep di Genova. È nato qui il progetto Nuovo Orizzonte, selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vede la Comunità di Sant'Egidio - Liguria come ente capofila.

"L'idea è stata quella - ha affermato Sergio Casali, responsabile del progetto - di portare proprio qui, in un territorio di periferia, le realtà più vive e anche un'idea di scuola più moderna e capace di avere una forza attrattiva".

Un punto di partenza quindi non solo per conoscersi, ma anche per arricchire la formazione dei bambini e ragazzi coinvolti nel progetto.

La collaborazione con l'Istituto Comprensivo Voltri 2 di Genova, altro partner del progetto, si è mossa proprio in tal senso, con i docenti parte attiva delle attività pomeridiane.

Al termine del primo anno di attività, i partecipanti (gli studenti dell'Istituto comprensivo "Voltri 2" e i ragazzi della Scuola della Pace della Comunità di Sant'Egidio) hanno voluto fare un regalo al quartiere: sotto la guida degli artisti dell'associazione Linkinart, hanno realizzato un murale sul muro antistante al plesso "Aldo Moro".

L'arte ha quindi permesso ai diretti interessati di esprimersi liberamente e di portare ancora più vita all'interno del contesto di riferimento. Infatti, "Una cosa che rende il quartiere più vivace e meno grigio sono le opere d'arte sparse per il quartiere - spiega Elisabetta, 13 anni - tuttavia la cosa che permette veramente di superare i confini è l'amicizia tra i cittadini del quartiere".

