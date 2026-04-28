ULTIME NOTIZIE 28 APRILE 2026

Spari a gala con Trump, procuratore Blanche: sicurezza non ha fallito

Washington, 27 apr. (askanews) - "Questo è il terzo grave tentativo di assassinio contro il presidente Trump in due anni. Nessun altro presidente nella storia ha affrontato ripetuti e così seri tentativi contro la propria vita" ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, nel corso di un briefing con la stampa, in merito all'attacco avvenuto durante la cena dell'Associazione dei corrispondenti alla Casa Bianca.

La portavoce, è tornata anche sul progetto della nuova sala da ballo presidenziale, così caro a Trump, affermando:

che "non è solo un progetto divertente per il presidente, come viene descritto dai media; in realtà fondamentale per la nostra sicurezza nazionale che su questo complesso, che è il complesso più sicuro al mondo, venga costruito un edificio più grande e sicuro, in grado di ospitare non solo un gran numero di ospiti, ma anche il presidente, il vicepresidente e i membri del Gabinetto. La linea di successione di questo Paese dovrebbe potersi riunire liberamente e in sicurezza, senza il timore di minacce o violenze politiche" ha detto.

Intanto sull'attacco e sulle polemiche per le falle nella sicurezza, è intervenuto anche Todd Blanche, procuratore generale ad interim degli Stati Uniti, che ha sostenuto:

"Le forze dell'ordine non hanno fallito. Hanno fatto esattamente ciò per cui sono stati addestrati". "Quest'uomo - ha detto riferendosi a Cole Tomas Allen - si trovava al piano superiore della sala da ballo, con centinaia di agenti federali tra lui e il presidente degli Stati Uniti".

Contro di lui il Dipartimento di Giustizia ha presentato tre accuse federali presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti: "Il primo è tentato assassinio del presidente degli Stati Uniti. Questa accusa è punibile fino all'ergastolo" ha spiegato il procuratore.

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