ULTIME NOTIZIE 26 APRILE 2026

Spari a cena con media e Trump, gli agenti nella casa del sospettato

Torrance, 26 apr. (askanews) - Questa è la casa dell'uomo arrestato per l'attacco alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington. Siamo a Torrance, contea di Los Angeles, California e la polizia ha appena circondato la casa per cercare informazioni su Cole Tomas Allen.

Secondo i primi dati raccolti dai media americani, l'uomo ha 31 anni, e sarebbe un insegnante e sviluppatore di videogiochi. Un vicino di casa, sentito dalla Cnn, ha detto di non essere certo che Allen vivesse in quella proprietà, ha affermato di non vederlo spesso, ma che era lì "un paio di giorni fa".

Gli investigatori stanno lavorando per stabilire il movente della sparatoria, al momento ancora sconosciuto. Un attacco, sottolinea il New York Times "che ha sollevato interrogativi su come un uomo armato sia riuscito ad avvicinarsi a uno degli eventi più sorvegliati di Washington".

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