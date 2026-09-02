Sparatoria al rave in Svizzera, oltre 40 colpi sulla folla

Schafisheim, 2 set. (askanews) - Emergono nuovi dettagli sulla sparatoria al rave di Aarau, nel nord della Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana. Secondo la polizia, il sospetto, uno svizzero di 43 anni, avrebbe sparato oltre 40 colpi indiscriminatamente contro la folla da diverse posizioni all'esterno dell'area della festa. Gli investigatori ritengono che abbia agito da solo e non hanno trovato legami con ambienti estremisti. L'uomo si è avvalso del diritto di non rispondere e il movente resta sconosciuto. Le informazioni fornite sulla sua situazione personale indicano che potrebbe soffrire di un disturbo psicologico, un aspetto ancora da accertare. Nel suo veicolo sono state trovate due pistole e un fucile d'assalto AK-74: queste armi, insieme a una quarta, risultavano regolarmente registrate a suo nome.

Matthias Schildknecht, responsabile delle indagini della polizia cantonale: "Dall'esterno dell'area del festival, l'autore ha sparato più di 40 colpi indiscriminatamente contro la folla con un fucile d'assalto. Si è spostato all'interno della zona da cui sparava e anche la direzione dei colpi è cambiata più volte". "Nel veicolo della persona arrestata - prosegue il poliziotto - sono state sequestrate tre armi da fuoco: due pistole e un fucile d'assalto AK-74, un Kalashnikov. Queste armi, insieme a un'altra arma da fuoco, erano regolarmente registrate a nome dell'arrestato". "Al momento - aggiunge non abbiamo alcun elemento che indichi legami ideologici o con l'estremismo violento. Né di estrema destra, né di estrema sinistra, né islamisti. Nessun elemento".

Christoph Ruedi, procuratore generale del Canton Argovia: "Il sospetto di 43 anni è stato interrogato lunedì dalla polizia e successivamente da me. Durante gli interrogatori si è avvalso del diritto di non rispondere, ma ha fornito alcune informazioni sulla propria situazione personale. Queste indicano che potrebbe soffrire di problemi psicologici, un aspetto che dovrà essere ulteriormente approfondito. Finora non sono emersi elementi certi sul movente".