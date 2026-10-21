Spagna, Valencia conta i danni dopo le piogge torrenziali

Valencia, 21 ott. (askanews) - Piogge torrenziali hanno colpito la Spagna orientale, con gravi inondazioni che hanno provocato la morte di almeno quattro persone. In alcune aree della costa sono caduti fino a 700 litri di pioggia per metro quadrato in sole 24 ore: allagate Valencia e Alicante, con auto parcheggiate spazzate via dall'acqua, strade sommerse, residenti isolati. Alcuni sono dovuti salire sui tetti per salvarsi e sono stati portati in salvo in elicottero dalle squadre d'emergenza.

La situazione sta iniziando a migliorare e, nella maggior parte dei comuni colpiti, sono state revocate le disposizioni che imponevano ai cittadini di restare a casa, ma si fa la conta dei danni e gli abitanti lamentano la mancanza di aiuti da parte delle istituzioni.

"Dal mio punto di vista, come residente, non sono a conoscenza del fatto che loro (le autorità ndr) abbiano aiutato qualcuno. Non abbiamo ricevuto alcuna assistenza dall'Unità di emergenza militare (UME). Tutto l'aiuto è arrivato da aziende private gestite da residenti locali, che hanno offerto tutto ciò che avevano a disposizione. Ma dalle istituzioni niente" racconta un uomo.

"Nell'allerta mi hanno detto di salire sul tetto con i miei animali. Ma pioveva forte, e sarebbe stato ancora più pericoloso perché avrei potuto soffrire di ipotermia o qualcosa del genere. Quindi no, non ci sono aiuti", dice un altro.

"Vedo che molti giovani vengono ad aiutare e penso che siano proprio loro a fare di più. Ma abbiamo visto anche servizi di emergenza, questa mattina è venuta la Guardia Civile, così come la polizia locale, ho visto anche qui operatori d'emergenza" aggiunge una donna.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, visitando alcune zone nella regione di Valencia, ha promesso aiuti finanziari ai comuni colpiti e ha affermato che il governo dichiarerà le aree zone disastrate.