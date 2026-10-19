ULTIME NOTIZIE 19 OTTOBRE 2026

Spagna, tempesta Adam: almeno due morti e gravi alluvioni a est

Oliva, 19 ott. (askanews) - Le piogge torrenziali portate dalla tempesta Adam hanno provocato gravi alluvioni nella Spagna orientale. Almeno due persone sono morte: una a Sagunto, nella Comunità Valenciana, e una donna in Catalogna, caduta in un torrente. Nelle province di Valencia e Alicante le strade si sono trasformate in fiumi, trascinando via automobili e allagando abitazioni e coltivazioni. Soccorritori e militari stanno evacuando anche le persone rifugiate sui tetti. Le autorità hanno invitato i residenti a rimanere in casa e a evitare qualsiasi spostamento.

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