Spagna, Sanchez: amnistia legittima e nell'interesse del paese

Madrid, 15 nov. (askanews) - Il segretario generale del PSOE, presidente ad interim del Governo spagnolo e candidato all'investitura, Pedro Sanchez, ha difeso l'amnistia per gli accusati della sfida alla sovranità in Catalogna: il proveddimento è nell'interesse della Spagna - ha detto - e non rappresenta un "attentato" alla Costituzione.

Dopo un'ora e ventitré minuti di discorso, Sanchez ha cominciato ad affrontare il tema dell'amnistia e ha ripetuto le parole pronunciate qualche settimana fa davanti al Comitato Federale del PSOE per giustificare la misura.

Secondo Sanchez si tratta di una misura richiesta da una parte "molto rilevante" della società catalana e che l'80% dei suoi rappresentanti politici approva, così come "la stragrande maggioranza" delle forze presenti alla Camera. Sanchez ha sostenuto che "l'amnistia è perfettamente legale e conforme alla Costituzione. Abbiamo optato per la via del dialogo, abbiamo optato per la via del perdono, abbiamo optato per la via della comprensione, che è molto difficile perché le posizioni sono molto diverse".