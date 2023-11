Madrid, 17 nov. (askanews) - Il leader del partito socialista spagnolo (Psoe) Pedro Sanchez ha ricevuto dal re Felipe VI formale incarico per un nuovo mandato da primo ministro, ottenuto con il voto di un parlamento - e un Paese - diviso sulla amnistia concessa ai separatisti catalani in cambio del loro sostegno cruciale per ottenere la fiducia. Sanchez ha ricevuto giovedì 179 voti favorevoli e 171 contrari. In serata, ancora tra polizia e manifestanti anti-amnistia nella capitale spagnola.