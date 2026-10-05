Spagna, prosegue la protesta: "Il movimento ha qualcosa da dire"

Madrid, 5 ott. (askanews) - Sono ancora centinaia le tende che occupano piazza Puerta del Sol a Madrid, poche ore dopo che il primo ministro Pedro Sànchez ha annunciato elezioni anticipate per domenica 29 novembre, dopo la bocciatura dei decreti sull'edilizia abitativa, che ha provocato la rottura della sua coalizione.

I manifestanti sostengono che il movimento di protesta potrà solo rafforzarsi in vista del nuovo voto. Sono centinaia a essere scesi in piazza in questi giorni, anche in altre città della Spagna, protestanto contro tutti i settori che ostacolano l'accesso alla casa e favoriscono gli sfratti, includendo tra i responsabili la classe politica e i fondi speculativi internazionali, presentati come "i veri invasori".

Per Alicia del Rio, portavoce del sindacato degli inquilini di Madrid, "è in corso una campagna elettorale, destinata a essere fortemente influenzata dalla questione abitativa. Questa sarà la questione centrale"

"È assolutamente chiaro che questo movimento ha qualcosa da dire", afferma Maricarmen Lopez Vila, pensionata che sostiene i manifestanti. "Questa protesta è contro la destra. A Barcellona, a Saragozza, a Siviglia, a Malaga, ovunque, è contro la destra. Quindi penso che questo debba significare qualcosa" aggiunge.